吳德榮：冷空氣19日南下 低溫探10度以下

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氣象專家吳德榮說，下一波冷空氣19日南下，本島平地最低溫再探10度以下。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北16日電）根據氣象局網站，今天本島平地最低溫為花蓮壽豐攝氏10.8度。氣象專家吳德榮說，下一波冷空氣19日南下，本島平地最低溫再探10度以下，水氣多，3200公尺以上高山降雪可以期待。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為花蓮縣壽豐鄉10.8度、瑞穗鄉11.6度；台北市以南港區14.3度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北台灣偏冷、中南部白天舒適早晚冷；桃園以北、東半部及山區有局部短暫雨，新竹以南多雲時晴。

吳德榮指出，明天白天氣溫略回升，北台灣仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴。明晚起鋒面的鋒前雲系移入，北台灣降雨機會提高，其他地區有局部短暫雨；18日晚間鋒面抵達，雨勢加大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，19日至21日強冷空氣南下，天氣轉冷，強度較前一波略強、持續更久；20日晚間、21日清晨氣溫降至最低，本島平地最低氣溫再探10度以下。

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吳德榮說，這波強冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫，因此白天氣溫回升有限，感覺會特別濕冷，為「春寒料峭」的型態，應注意保暖；海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆佳，降雪可以期待。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，21日白天起至22日白天冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機會仍高，21日仍很濕冷、22日白天氣溫略升，22日晚間另一波相對稍弱的冷空氣南下。（編輯：張雅淨）1110216