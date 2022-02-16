清大榮獲亞洲首面STARS大學永續金質標章

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清華大學校長賀陳弘（中）16日宣布，清大在國際高教永續促進協會舉辦的STARS大學永續評比中，榮獲金質標章肯定，是清華推動永續發展的重要里程碑。中央社記者魯鋼駿攝 111年2月16日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）國立清華大學今天宣布，學校在國際高教永續促進協會舉辦的STARS大學永續評比，榮獲金質標章，成為全亞洲第一所在此評比獲得金質肯定的大學。

清華大學今天召開記者會，清大校長賀陳弘致詞說，此次榮獲SATRS大學永續金質標章，是清華推動永續發展的重要里程碑，他常以水清木華來形容清華的校園環境，更鼓勵師生走出校園影響整個地球村，是清華大學培養地球公民必須分擔的永續責任。

賀陳弘指出，清華全校共26名各級永續長組成永續發展委員會，每兩個月開會一次，滾動式檢討更新，整合全校之力落實永續發展目標。

清華大學永續辦公室執行長林福仁進行簡報時指出，STARS （The Sustainability Tracking，Assessment& Rating System）是國際知名的大學永續評比系統，2006年由高等教育永續促進協會（AASHE）創辦，2010年起展開評比。由大學自主參與填報，以全面且一致性的標準來評估大學的永續表現。

林福仁表示，在參與評比的全球1000多所大學中，僅有10校獲得最高等級的白金標章，獲得金質標章的大學則有137所，另有159所大學獲得銀質標章，41所大學獲得銅質標章。

林福仁說，亞洲地區共有20所大學參與填報，包括台灣的5所大學，但過去最優的表現止步於銀質標章。清華大學首次參與評比即獲得金質標章，躋身全球永續表現頂尖大學的行列。

林福仁表示，STARS大學永續評比項目分為學術、參與、校園管理、行政規畫、創新領導5大類，填報項目多達113大項及1088小項，每一項都有具體的指標，且必須提出明確的數據及實證。

林福仁說，除了國際肯定，清華去年底也獲台灣企業永續學院頒發「台灣永續典範大學獎」，並在各大學綜合評比中名列第一，勇奪最高榮譽。（編輯：李錫璋）1110216