機車外送員交通安全指引 擬允業者調閱違規資料

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）近年來發生多起外送員交通事故。公路總局正研擬「機車外送員交通安全指引」，經外送員簽署授權書，外送平台業者可向監理單位調閱外送員違規資料。

公路總局為加強對外送平台業的管理，正研擬「機車外送員交通安全指引」，要求外送平台提供外送員保險，並加強管理，若外送員3個月內違反「道路交通管理處罰條例」並記點累計達3點以上者，或平台業者評估為高風險或高違規者，應將外送員送駕訓班參加機車駕駛教育，取得完訓證明後才可再出勤。

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根據「機車外送員交通安全指引」草案，平台業者可向監理單位調閱外送員違規資料，但必須經外送員簽署授權書，有外送員認為有如簽賣身契，侵害外送員工作權。

公路總局表示，授權書只是讓平台業者取得外送員交通違規資料，不是契約，也非賣身契。目前相關草案，仍在研議中，主要希望讓外送平台業者有照護外送員安全的義務，包括肇事通報、保險及交通安全教育訓練，加強外送員的防禦駕駛觀念。（編輯：張芷瑄）1110216