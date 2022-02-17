轉職潮2月職缺87萬新高 調查：留才須加薪13%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北17日電）年後迎來轉職潮，根據104人力銀行調查，2月職缺數已達87.2萬個，創史上單月新高，企業至少加薪13%才能留才；受惠於房市熱潮，每位建築營造及不動產業求職者甚至可分到12份工作，登最易求職寶座。

目前104人力銀行徵才的企業家數已突破5萬家，為史上新高。

為了解虎年轉職趨勢概況，104人力銀行在1月28日至2月11日進行網路訪查，共回收1056份企業問卷、以及1343份求職會員問卷，信心水準為95%。

104人力銀行指出，根據徵才資料庫數據，2月工作數已達87.2萬個，為史上單月新高，因求職者人數持平，使得虎年「求供比」創3年新高，意即平均每位求職者可分到2.02份工作。

依產業劃分，求供比前3高分別為建築營造及不動產業，平均可分到12.25份工作；住宿、餐飲服務業，平均可分到7.38份工作；批發、零售、傳直銷業，可分到7.28份工作。

104人力銀行人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄分析，受惠於房市熱潮，以及疫後內需產業持續復甦，相關產業有大量的人力需求，使得有意前往上述產業者機會多，堪稱求職最容易的產業。

針對轉職加薪幅度，根據數據結果推演，15%是參考線，因企業認同職人薪水僅被低估11%，企業願意加薪10%留才、願意加薪12%挖角，當企業加薪13%時，員工願意留下。

5大搶手職務包含維修、技術服務類人員；工程研發類人員；操作、技術類人員；軟體、工程類人員；醫療專業人員，轉職加薪幅度可擴大到15至20%。

鍾文雄建議，逾5成企業認同求職者面試可主動談薪，不過，轉職不等於一定加薪；想要加薪有3大方式，包括提升並精進專業能力、兼職接案賺外快、績效努力達成，「先談本事、再談加薪」。（編輯：楊凱翔）1110217