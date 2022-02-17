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COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

莫德納還有24萬劑 23期預約截至18日中午

2022/2/17 19:17
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）第23期1922疫苗預約平台追加劑預約明天中午12時截止，中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，超過88萬人完成預約，莫德納最熱門，約52萬人預約，還有24萬劑可預約。

1922疫苗預約平台昨天上午10時起開放預約第23期疫苗，提供第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，這期可預約4種廠牌，21日到27日接種。

指揮中心統計預約狀況，共釋出158.1萬個疫苗名額，已88萬8615人預約。

依各廠牌預約數，莫德納（Moderna）共釋出77.2萬劑名額最多，共52萬5858人完成預約；輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）釋出66萬劑接種名額，已32萬5796人完成預約；高端12.5萬劑名額中，已3萬1709人完成預約；阿斯特捷利康（AstraZeneca）2.3萬劑名額中，已5252人完成預約。

預約平台第23期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，如果有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，須持接種紀錄（小黃卡）到各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或到提供隨到隨打服務接種站接種。（編輯：李明宗）1110217

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