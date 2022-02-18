移工第2階段專案引進 已783人登錄系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北18日電）移工第2階段專案引進從15日啟動，根據勞動部統計，截至昨天為止，共有783名移工登錄系統要入境，當中僅有1名是家事移工，目前也已經有133人入境。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，移工暫緩入境，但為兼顧產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心去年11月11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，第2階段從15日開始，雇主可從印尼、越南、菲律賓及泰國共4來源國引進移工。

勞動部15日開放系統，雇主須先到「入出國移工關懷服務網」線上申請入境，移工入境前也必須完整接種疫苗並上傳接種證明經查核同意，雇主必須安排移工至防疫旅館進行檢疫，並事前向防疫旅館所在直轄市或縣（市）政府備查，移工完成14天檢疫後，應在同一防疫旅館銜接7天自主健康管理，才可以前往工作地點。

根據勞動部統計，截至昨天為止，已經有783名移工登錄，包含泰國籍576人、印尼籍199人以及越南籍8人；當中也只有1名越南籍家事移工，其餘皆為產業移工。

入境部分，則有133人已經入境並入住防疫旅館，其中泰國為98人、印尼34人、越南1人；除越南1人為家事移工外，其餘都是產業移工。（編輯：陳政偉）1110218