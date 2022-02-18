杏國胰臟癌新藥 大陸三期臨床一線用藥正式啟動

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）杏國新藥去年底胰臟癌新藥SB05PC（EndoTAGR-1）針對二線用藥的全球三期臨床試驗解盲未達標；而中國大陸胰臟癌一線用藥三期人體臨床試驗計畫則持續推進，今天宣布第一位臨床試驗病人給藥，正式啟動一線用藥臨床試驗。

杏國表示，EndoTAG-1為帶正電微脂體包覆太平洋紫杉醇的特殊劑型產品與Gemcitabine併用治療晚期胰臟癌，杏國在中國大陸申請胰臟癌一線用藥，2019年6月獲中國NMPA（國家藥品監督管理局）准許執行三期臨床試驗，杏國將在重點城市收案，已完成試驗藥品物流，並於中國大陸上海開設臨床試驗中心，推動臨床收案進度。

杏國表示，胰臟癌新藥SB05PC全球三期二線臨床試驗，去年11月發布期末分析初步結果，雖然不如預期，但目前累計獲得全球專利105件，正在審查亦有25件，加上此次全球三期二線臨床試驗經驗，將是重要無形資產，是後續調整或強化臨床計畫的有利資料。

杏國指出，在大陸執行胰臟癌三期臨床試驗一線用藥，將會參考EndoTAG-1聯合療法對比Gemcitabine單藥治療於使用FOLFIRINOX化療組套治療失敗後二線用藥的收案時程，適時進行相應調整，在中國大陸亦不排除授權給當地合作夥伴，創造最大的市場價值。

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據調研資料顯示，中國大陸是全球胰臟癌病患人數最多的國家，預計到2025年，中國胰臟癌病患約15萬人，將超過全球病患總數的1/4。然而在2018年以前，中國唯一獲批治療胰臟癌的標準治療用藥僅有Gemcitabine，胰臟癌治療仍屬極度未被滿足的醫療需求。

近年，各新藥公司積極投入開發，目前正在中國大陸進行的胰臟癌新藥臨床試驗的品項大部分在一、二期臨床試驗階段，杏國EndoTAG-1已啟動三期臨床試驗，進度超越多數新藥公司。（編輯：張均懋）1110218