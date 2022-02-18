北醫大生醫加速器選出12組團隊 5組來自海外

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台北醫學大學18日舉辦「2022年TMU X BE加速計畫」開訓典禮，共有12組參與團隊，其中包含來自日本、新加坡、以色列、加拿大、美國等地的隊伍，將透過輔導課程，串連國內外產業上下游資源，為新創產業打造良好生態環境，北醫大校長林建煌（前右3）也出席開訓典禮。（北醫大提供）中央社記者陳至中傳真 111年2月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）台北醫學大學和業界合作推動「生醫加速器」，今年度選出12組優秀團隊，其中5組來自海外，涵蓋人工智慧、數位醫療、醫療器材等領域，將透過為期半年的輔導，加速創業腳步。

北醫大生醫加速器號稱是全國第一個以生醫為主軸的加速器，今天舉辦「2022年TMU*BE加速計畫」開訓典禮，從46組新創團隊中選取12組，包括來自日本、新加坡、以色列、加拿大、美國的團隊，將透過輔導課程，串連國內外產業上下游資源，為新創產業打造良好生態環境。

開訓典禮上，北醫大校長林建煌表示，美國柏克萊大學的SkyDeck、史丹佛大學的StartX Med，是北醫大最好的借鏡，透過加速器，將進一步完善校內創新創業的教育環境。合作伙伴、比翼生醫創投執行合夥人陳彥諭也期許，結合大學和醫院端的臨床資源，讓每個創新團隊都能起飛。

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北醫加速器執行長陳兆煒表示，今年12組入選團隊都將與比翼生醫創投進行為期5到6個月的一對一輔導，涵蓋臨床場域、功能驗證、資金媒合、商業模式、市場拓展、國際鏈結等，同時也享有北醫大體系「1校6院」的臨床資源，有助創業過程的法規驗證及商品化。

台灣牙e通公司是上一屆入選團隊，透過加速器輔導站穩腳步，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情中仍穩健成長，並協助牙醫診所採購防疫物資。執行長陳欽章表示，目前全台有將近一半牙醫師註冊成會員，未來會持續透過AI輔助診斷，協助牙醫師解決臨床問題。（編輯：管中維）1110218