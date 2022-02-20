首屆菲律賓街頭文化藝術節 歌舞慶祝傳統節日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北20日電）第一屆菲律賓街頭文化藝術節「聖嬰和平節」今天在台北舉行，在台菲律賓人用舞蹈及音樂，沿街遊行慶祝這個神聖節日，期盼能讓台灣人更認識菲律賓傳統文化。

冒著攝氏10度的寒流與細雨，在台菲律賓人下午聚集在台北聖多福教堂，以街頭舞蹈與色彩繽紛、製作精巧的服裝慶祝「聖嬰和平節」（Santo Niño Beats for Peace Festival: In My Circular World）。馬尼拉經濟文化辦事處表示，這次計有14個隊伍約180人報名參賽。

現場隊伍配合主辦單位的環保主題，所有舞衣裝扮都以環保材質製作，包括帆布袋、鐵鋁罐、廢紙，甚至還有口罩，展現參賽者的創作才華，吸引不少民眾沿街駐足觀看。

馬尼拉經濟文化辦事處表示，此次慶祝活動展現菲律賓傳統的宗教文化與傳統，這個節日是為了榮耀聖嬰，通常於每年1月第3個禮拜日舉辦，由於菲律賓人大部分信仰羅馬天主教，相信聖嬰的神聖力量及神蹟，聖嬰也在天主教傳布的過程中扮演相當重要角色。

馬尼拉經濟文化辦事處副代表賈維爾薩（Teodoro Luis B. Javelosa Jr.）致詞表示，聖嬰和平節已演變成菲律賓大型宗教慶典，吸引國際觀光客參與朝聖；最知名的有阿克蘭省的阿替漢狂歡節 （Ati-Atihan Festival）、宿霧聖嬰節（Sinulog Festival）與怡朗舞蹈節（Dinagyang Festival）等。

賈維爾薩也說，很開心看到這麼多人來參加活動，一同慶祝菲律賓傳統文化，透過此活動將菲律賓文化帶到台灣，除讓民眾知道菲律賓是一個好玩的國家，並同時在台灣延續菲律賓文化，尤其台灣有非常多菲律賓人在此工作與生活。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市政府涉外事務總監周台竹致詞表示，這是馬尼拉經濟文化辦事處首次與台北市政府共同主辦文化藝術節，也是今年過年後第一個文化節活動；讓台北市民在疫情不能出國情況下，能欣賞外國文化，希望未來能帶給台北更多優質的外國文化。

踩街隊伍從聖多福天主堂往德惠街、林森北路、農安街、中山北路三段行進，再回到聖多福天主堂前進行表演，頒獎儀式則在花博公園舞蝶館進行；最後由菲律賓台灣聯姻協會（FMTA）奪冠，贏得新台幣3萬元獎金。（編輯：林克倫）1110220

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」，20日下午在台北市聖多福教堂熱鬧展開。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」，20日熱鬧展開，遊行隊伍秀出印有台灣與菲律賓國旗的旗幟，象徵台菲友好。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」，20日熱鬧登場，參加者在台北聖多福教堂前載歌載舞，氣氛熱烈。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦的首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」20日登場，復刻菲律賓經典宗教節慶聖嬰節，吸引街頭民眾目光，紛紛拿起手機拍照。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

第一屆菲律賓街頭文化嘉年華活動20日下午在台北聖多福教堂熱鬧登場，復刻菲律賓經典宗教節慶聖嬰節，在台北街頭重現，吸引民眾圍觀拍照。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

首屆菲律賓街頭文化嘉年華活動20日下午在台北登場，參加隊伍配合主題，以環保材質製作舞衣，有人還使用舊報紙製成圍裙。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦的首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」20日登場，參加者梳妝打扮，共同參與盛會。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

菲律賓街頭文化嘉年華20日下午在台北聖多福教堂熱鬧登場，表演隊伍配合環保主題，利用各式回收紙類、塑膠等製作華麗舞衣，展現創作才華。圖為參加者使用回收鐵鋁罐製成盛裝。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日

馬尼拉經濟文化辦事處偕台北市政府與聖多福天主教堂協力舉辦首屆「菲律賓聖嬰嘉年華會」，20日熱鬧登場，參與者在花博公園舞蝶館會場內唱歌。中央社記者趙世勳攝 111年2月20日