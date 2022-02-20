首屆菲律賓街頭文化藝術節 歌舞慶祝傳統節日
（中央社記者王慶剛台北20日電）第一屆菲律賓街頭文化藝術節「聖嬰和平節」今天在台北舉行，在台菲律賓人用舞蹈及音樂，沿街遊行慶祝這個神聖節日，期盼能讓台灣人更認識菲律賓傳統文化。
冒著攝氏10度的寒流與細雨，在台菲律賓人下午聚集在台北聖多福教堂，以街頭舞蹈與色彩繽紛、製作精巧的服裝慶祝「聖嬰和平節」（Santo Niño Beats for Peace Festival: In My Circular World）。馬尼拉經濟文化辦事處表示，這次計有14個隊伍約180人報名參賽。
現場隊伍配合主辦單位的環保主題，所有舞衣裝扮都以環保材質製作，包括帆布袋、鐵鋁罐、廢紙，甚至還有口罩，展現參賽者的創作才華，吸引不少民眾沿街駐足觀看。
馬尼拉經濟文化辦事處表示，此次慶祝活動展現菲律賓傳統的宗教文化與傳統，這個節日是為了榮耀聖嬰，通常於每年1月第3個禮拜日舉辦，由於菲律賓人大部分信仰羅馬天主教，相信聖嬰的神聖力量及神蹟，聖嬰也在天主教傳布的過程中扮演相當重要角色。
馬尼拉經濟文化辦事處副代表賈維爾薩（Teodoro Luis B. Javelosa Jr.）致詞表示，聖嬰和平節已演變成菲律賓大型宗教慶典，吸引國際觀光客參與朝聖；最知名的有阿克蘭省的阿替漢狂歡節 （Ati-Atihan Festival）、宿霧聖嬰節（Sinulog Festival）與怡朗舞蹈節（Dinagyang Festival）等。
賈維爾薩也說，很開心看到這麼多人來參加活動，一同慶祝菲律賓傳統文化，透過此活動將菲律賓文化帶到台灣，除讓民眾知道菲律賓是一個好玩的國家，並同時在台灣延續菲律賓文化，尤其台灣有非常多菲律賓人在此工作與生活。
台北市政府涉外事務總監周台竹致詞表示，這是馬尼拉經濟文化辦事處首次與台北市政府共同主辦文化藝術節，也是今年過年後第一個文化節活動；讓台北市民在疫情不能出國情況下，能欣賞外國文化，希望未來能帶給台北更多優質的外國文化。
踩街隊伍從聖多福天主堂往德惠街、林森北路、農安街、中山北路三段行進，再回到聖多福天主堂前進行表演，頒獎儀式則在花博公園舞蝶館進行；最後由菲律賓台灣聯姻協會（FMTA）奪冠，贏得新台幣3萬元獎金。（編輯：林克倫）1110220
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