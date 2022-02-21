設籍北市65歲以上長者 3/31前打疫苗送200元禮券
2022/2/21 17:19
（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北21日電）台北市長柯文哲宣布，設籍北市65歲以上長者，在3月31日前接種COVID-19疫苗第1、2劑，可拿200元商品券，而里長揪團、到宅接種持續進行中。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，柯文哲宣布，設籍北市65歲以上長者，3月31日前接種疫苗第1、2劑，可獲新台幣200元商品禮券。
副市長蔡炳坤補充，中央第24期疫苗預約即將開始，但從前3期的經驗，預約比例在下降中，因此北市將調整策略，把25萬劑量能分為兩階段開出，第一階段先開22萬劑供預約，之後視需求再運用剩下的3萬多劑。
此外，里長揪團20人可造冊接種、到宅服務持續進行中，蔡炳坤表示，連日來鼓勵長者打疫苗的成效不錯，14到17日就有1594名長者接種。
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另一方面，柯文哲提及，依統計數據來看，約有1至2%的確診者，會在10天後才被發現是陽性，以北市為例，過去2個月裡有23例就是如此，若檢疫期要從14天縮減至10天，民眾須有心理準備，會有零星確診個案進入社區。
柯文哲表示，台灣不可能永遠鎖國，若解封、開放國境，進入社區的零星個案可能會更多，要思考如何做才不會像香港一樣一下大爆發。（編輯：李亨山）1110221
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