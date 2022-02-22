響應政策 育達科大宣布加薪4%、學雜費凍漲

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育達科技大學22日表示，為響應政府軍公教加薪政策，今年全校教職員工全面調升薪資4%，且不調漲學生學雜費；教職人員調薪範圍包括教職員薪額、學術研究費及主管職務加給，近200名教職人員將受益。（育達科技大學提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）響應政府軍公教加薪政策，育達科技大學今天宣布，今年全面調升近200名教職員薪資4%並追溯自元旦起實施，此外，也不調整學生學雜費，避免增加學生就學負擔。

台灣少子化趨勢對國內大專院校造成衝擊，私校招生不易，育達科技大學今天發布新聞稿指出，學校110學年新生註冊率達72.06%，連續3年均在7成以上，私校排名前半段班，財務狀況穩健，成為少子化寒冬下，少數逆勢成長的科技大學。

校方表示，為響應政府軍公教加薪政策，今年全校教職員工全面調升薪資4%，且不調漲學生學雜費；教職人員調薪範圍包括教職員薪額、學術研究費及主管職務加給，近200名教職人員將受益，盼藉此激勵持續認真推動教學研究與學生輔導工作。

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育達科大校長黃榮鵬指出，學校追求永續經營、提升未來競爭力，必須先照顧好學生及教職員工生活，加薪案將比照政府軍公教加薪追溯自今年1月1日，待董事會通過就會立即實施並補發。

育達科大董事長王育文說，學校調薪可以實質獎勵員工、凝聚向心力，激勵教職人員積極營造教學特色，這次加薪不只是響應政府加薪政策，也是要延續已故父親、學校創辦人王廣亞過去向來強調要照顧員工與弱勢的善念與精神。（編輯：方沛清）1110222