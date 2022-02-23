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爭取小三通清明復航 金門已向中央遞交計劃書

2022/2/23 14:33（2/23 15:31 更新）
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金門縣長楊鎮浯23日表示，縣府已向中央遞交計畫書，爭取清明節期間小三通專案復航。中央社記者黃慧敏攝 111年2月23日
金門縣長楊鎮浯23日表示，縣府已向中央遞交計畫書，爭取清明節期間小三通專案復航。中央社記者黃慧敏攝 111年2月23日
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（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）金門縣長楊鎮浯今天表示，從防疫旅館、防疫能量和疫苗覆蓋率來看，金門已達到免疫環境條件，可以適度開放小三通。縣府已向中央遞交計劃書，爭取清明節期間小三通專案復航。

金門縣何浦國小西側校舍重建工程動土典禮今天舉行，楊鎮浯主持典禮後受訪說明，今年農曆春節前，兩岸已就小三通適度復航，克服了疑慮，無奈遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情未能成案。

楊鎮浯表示，金門縣政府的一貫態度就是在疫情可控的情況下，只要條件成熟，就可適度開放小三通。與2年前相較，現在金門的防疫旅館、防疫車隊和醫護量能，已達到免疫環境的條件，縣府已向大陸委員會遞交復航計劃書，分階段恢復小三通。

他說，縣府首先爭取的是專案復航，把原本的春節專案轉為清明專案，在下一波返鄉高峰，適度開放小三通。

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小三通自民國109年2月10日因COVID-19疫情停航，至今已滿2年。根據金門縣衛生局統計，到昨天為止，金門民眾第1到3劑疫苗覆蓋率分別是83.75%、74.96%和39.86%。

在動土典禮中，楊鎮浯表示，何浦國小是金門少數的百年老校，而幼教教室、自然教室及資源教室，使用至今超過40年，陸續發生天花板混凝土剝落情形，成為危險教室。縣府向中央爭取補助款新台幣3474萬9000元，並追加挹注900萬元，總經費4373萬9000元拆除改建，預定112年5月完工。（編輯：郭諭儒）1110223

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