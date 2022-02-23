台鐵鶯歌站逾億元改善 導入美學設計增電扶梯

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台鐵為增加鶯歌站美感與提升功能，將配合老街意象導入美學設計，並增設電扶梯，方便旅客尤其長者與行動不便者使用，相關工程經費新台幣1億多元，今天動工，預計明年5月完工。

根據交通部發布的新聞稿，交通部長王國材今天出席「台鐵車站美學與功能提升計畫－鶯歌車站增設電扶梯工程」動土典禮，王國材說，跟民眾日常生活有關的小而美建設必須持續進行，讓民眾感受得到政府的用心。

台鐵規劃，鶯歌車站美學與功能提升計畫經費約1億3324萬元，除增設電扶梯方便旅客使用，還進行大廳室內動線整合及月台部分雨棚更新、部分廣場地坪改善等。

台鐵鶯歌車站於民國92年改建為跨站式站房，車站啟用後可連通文化路與建國路兩側，便利旅客搭乘，但因旅運人數逐漸攀升，且高齡長輩搭乘人口多，為回應地方需求，台鐵計畫於鶯歌車站前後站與月台增設電扶梯。

台鐵統計，鶯歌車站每天進出旅客平均約1萬8000餘人，搭車人次逐年攀升，增設的電扶梯預計明年5月完工。

台鐵也將在鶯歌車站導入陶瓷老街在地特色及美感，希望結合周邊景觀改善創造在地觀光價值。（編輯：陳仁華）1110223