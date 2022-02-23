勞工平均預計61.3歲退休 6成規劃勞保退休金維生

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部今天公布110年「勞工生活及就業狀況調查」，其中勞工預計退休年齡平均為61.3歲，較109年少0.3歲，規劃退休後的生活費用來源，以勞保老年給付及勞退金占69.4%最多。

為了解勞工工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，勞動部以參加勞保的台灣籍勞工為調查對象進行「勞工生活及就業狀況調查」，110年計回收有效樣本4130份。

勞動部今天發布新聞稿公布調查結果，其中在退休生活規劃部分，去年勞工預計退休年齡平均為61.3歲，較民國109年少0.3歲，其中預計61歲以上退休者占49.8%，當中男性勞工預計退休年齡平均為61.8歲，較女性60.8歲多1歲。

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至於勞工規劃退休後的生活費用來源，以「勞保老年給付及勞工退休金」占69.4%最多，其次為「儲蓄」占68%，「投資所得」占49.5%居第三。

為了解勞工希望服務單位提供的退休準備協助措施，調查顯示，去年勞工需要服務單位提供退休準備協助措施者占96.9%，希望的措施以「健康管理」占53%最高，其次為「理財規劃」占47.5%，「休閒娛樂」占26.7%居第三。（編輯：張芷瑄）1110223