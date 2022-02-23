南投偏鄉生躋身世界頂尖大學 再獲千萬獎學金

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普台高中學生胡道瑜近日錄取美國紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi），且拿到校方提供31.7萬美元全額獎學金，包含食宿交通、醫療保險、課外活動、零用錢、4年學雜費、每年2張阿布達比往返家鄉機票，為南投縣及普台高中第一人。（普台高中提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月23日

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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）普台高中學生胡道瑜擠進紐約大學阿布達比分校窄門，且屬少數能夠獲新台幣千萬元全額獎學金，創下南投縣、普台高中首例，胡道瑜說，將雙主修政治、經濟，努力開拓國際視野。

普台高中高三學生胡道瑜近日錄取名校紐約大學阿布達比分校（New York University Abu Dhabi），且拿到校方提供31.7萬美元全額獎學金，包含食宿交通、醫療保險、課外活動、零用錢、4年學雜費、每年2張阿布達比往返家鄉機票，創下南投縣、普台高中第1人。

校方今天透過新聞稿表示，胡道瑜隨媽媽從新加坡回台灣後，適應不同教育體系和識讀繁體中文成為他求學過程艱難課題，但胡道瑜努力克服、迎難而上，造就如今獨立自主、正向積極性格，學校豐富多元的課程和活動也激發他的學習熱忱，成績開始突飛猛進。

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胡道瑜也熱衷課外活動如參加辯論社、擊劍社、禪鼓隊、去尼泊爾當志工、擔任義賣活動副召集人，胡道瑜說，感謝學校提供舞台和機會，學習路上不要輕易被挫折打敗，未來將雙主修政治科學、經濟學，並利用2個學期在紐約大學不同國家校區學習，開拓國際視野。

普台高中校長林秋惠、國際部主任張少芹表示，學生以優異成績、多元發展與學術表現，躋身世界頂尖名校，辦學成果受肯定，除替胡道瑜開心，也希望胡道瑜帶著普台最重視的「優良品格」教育，在世界舞台大放異彩。（編輯：陳仁華）1110223