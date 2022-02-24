北科大開設微學程推跨域學習 未來擬納畢業門檻

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（中央社記者許秩維台北24日電）台北科技大學積極推動跨域學習機制，打破學科疆界，開設28個具就業競爭力的特色微學程，鏈結半導體、人工智慧、生醫科技等產業，未來也規劃納入新生的畢業門檻。

台北科技大學今天新聞稿指出，為培養半導體產業人才，北科大規劃微學程、學程、台積電合作產業學程等不同深度的學習路徑，這學期新設3門課程，共計180人次可選修，還會帶領學生深入台積電中科廠區分梯密集上課。

生醫科技方面，北科大副校長兼教務長楊士萱表示，北科大與北醫大跨校合作開設「生醫輔助科技跨域微學程」，培育學生發展醫學領域專題或商品化設計；以兩校合作開設「創新設計智慧輔具」課程為例，鼓勵學生研發創新輔具，如海陸空三用輪椅、口腔肌群訓練等。

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另外，北科大機電學院、電資學院、工程學院也共同規劃「智慧感測科技微學程」，培育智慧感測專業人才，例如資工系開設「嵌入式智慧影像分析與實境介面」課程，解決工廠產線問題，並與化工系、經管系跨域師資帶領學生參與智慧物聯網感測漁業的計畫。

楊士萱提到，為鼓勵學生探索多元領域、自主學習，北科大自107學年起推動微學程，目前已有初步成效，至110學年度上學期，累計修讀跨領域微學程的學生已超過4000人次，未來也規劃將修習跨領域微學程納入112學年度入學新生的畢業門檻。（編輯：陳政偉）1110224