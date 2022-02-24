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25歲女不明原因腎衰竭 罹罕見高安氏動脈炎

2022/2/24 11:50（2/24 12:06 更新）
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台中市25歲女性因多處傷口潰瘍及咳血，到台中榮總急診檢查發現急性腎衰竭，病情一度惡化到敗血性休克，最後接受全身正子掃描確診為高安氏動脈炎。醫師呼籲，年輕女性若發現單側或雙側肢體有紫斑、不明原因多發傷口，或急性腰痛、血尿、蛋白尿症狀，應儘速就醫。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月24日
台中市25歲女性因多處傷口潰瘍及咳血，到台中榮總急診檢查發現急性腎衰竭，病情一度惡化到敗血性休克，最後接受全身正子掃描確診為高安氏動脈炎。醫師呼籲，年輕女性若發現單側或雙側肢體有紫斑、不明原因多發傷口，或急性腰痛、血尿、蛋白尿症狀，應儘速就醫。（台中榮總提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月24日
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市1名25歲科技業女性因為多處傷口潰瘍及咳血，到台中榮總急診檢查發現急性腎衰竭，病情一度惡化到敗血性休克，最後診斷罹患罕見高安氏動脈炎，經治療後順利出院。

台中榮總腎臟科主任陳呈旭與醫師黃士婷今天在記者會中表示，一名25歲科技業女性，去年1月開始，下肢到膝蓋出現水腫和多處紅斑及傷口，半年尋遍各醫療院所，病況未改善，進展至雙腳嚴重水腫、腳趾末梢紫黑色、多處傷口潰瘍及咳血、呼吸困難，發燒、左手冰冷麻痛、血壓下降，因而到醫院急診。

黃士婷指出，患者經血液檢查發現急性腎損傷、蛋白尿及血尿、發炎指數上升、溶血性貧血、合併肝功能異常及黃疸。電腦斷層檢查腹部發現左腎及脾臟梗塞、右腎萎縮、肝脾腫大。心臟超音波掃描發現左心室內有多處血栓，合併心臟衰竭，在1天內病況快速進展至敗血性休克轉入加護中心照護。

因年輕女性併發多處大血管栓塞，醫療團隊懷疑為大血管炎，經由團隊專家會診此複雜病情後，建議加作頸部超音波探查發現多處顱內、頸部大血管阻塞，腦部核磁共振掃描更發現多處腦部小梗塞，最後病人接受全身正子掃描確診為高安氏動脈炎。

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黃士婷指出，患者在感染控制穩定1個月後，考量病情需要使用口服類固醇、並改成新型口服抗凝血劑及心衰竭藥物治療。治療後患者終於恢復健康，腎臟正常出院，並於出院後1個月後回歸職場。

黃士婷強調，由於高安氏動脈炎是罕見疾病，因而容易被忽略，造成存活率相對較低。病患又常因早期症狀不明顯而延遲就醫，呼籲年輕女性若發現單側或雙側肢體有紫斑、不明原因多發傷口，或急性腰痛、血尿、蛋白尿症狀，應儘速就醫。（編輯：謝雅竹）1110224

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