寒流雨傷芒果荔枝辣椒 屏東農損2000多萬元

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這一波寒流夾帶間歇性大雨，屏東縣政府統計，截至23日為止，屏東農作損失達新台幣2000多萬元，以改良種及本地種芒果、荔枝及辣椒最為嚴重。圖為芒果花受損情形。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月24日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）這一波寒流夾帶間歇性大雨，屏東縣政府統計，截至昨天為止，屏東農作損失新台幣2000多萬元，以芒果、荔枝及辣椒最為嚴重。

縣府農業處今天發布新聞稿表示，全台截至目前仍為低溫壟罩且伴有間歇性降雨，雖然屏東為全台唯一低溫沒跌破攝氏10度的縣市，但伴隨冷空氣夾帶間歇性大雨，農作物除了受低溫影響外，降雨影響作物授粉及作物本身。

農業處表示，至昨天下午4時，已接獲鹽埔、長治、車城、新埤、萬巒、恆春、獅子及春日等8個鄉鎮公所速報2月寒流造成農作災情，提報作物為改良種與本地種芒果、荔枝及辣椒。

農業處長鄭永裕表示，中央氣象局資料顯示，低溫將持續至228連假前且伴隨下雨，已要求各公所定時彙整災損資料，目前初步統計，屏東縣農損被害面積達225.82公頃、損失金額2089萬元。

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縣長潘孟安已指示農業處加強聯繫各公所，考量寒流影響多為持續性及遲發性，已請各公所持續彙報寒流災情，呼籲農民主動通報當地公所，以利災損統計及勘查認定作業。

1月份連續降雨已造成屏東洋蔥、荔枝及芒果的災損，日前，洋蔥及荔枝已被農委會列為天然災害現金救助作物，芒果正在勘查災損面積，又遭這一波寒害，鄭永裕表示，縣府正密切注意中。（編輯：謝雅竹）1110224