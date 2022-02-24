提升行動通訊品質 馬祖高登島將架設基地台

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（中央社記者邱筠連江縣24日電）為持續提升海上通訊與國軍官兵生活品質，連江縣將持續增取資源，推動軍事管制區高登島的行動通訊改善措施，預計今年10月完成架設高登基地台。

立法委員陳雪生服務處今天透過新聞稿表示，為提升高登駐軍、周邊海域漁民及海上航線通訊服務品質，立委陳雪生邀集通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗、北區監理處長溫俊瑜研商基地台工程進度，預計10月底前完成高登島行動基地台改善方案。

據高登島改善案基地台規劃資料顯示，高登島局部可能受中國訊號干擾，高登島上東南方迎北竿面，可接收北竿壁山3G、4G基地台訊號，但西北側皆無中華電信訊號。

立委陳雪生服務處主任王冠予表示，預計改善高登島官兵手機連線網速，並提供周邊船隻航行通訊及安全。未來將規劃新建4G及5G基地台，總頻寬共50MHz，透過光纜連接與增設轉發器等，改善高登島通訊涵蓋狀況，本案已至高登島高登台、汪喜田像、03據點、09據點等4處基地台現地會勘，並完成規劃設計。

連江縣議長張永江表示，亮島基地台完成後，東引與南竿台馬輪、海上漁船通訊品質優良，亮島官兵與台灣通訊暢通，盼高登島接續完成後，可改善軍民使用服務品質。

立法委員陳雪生服務處透過新聞稿表示，感謝議長張永江、副縣長王忠銘出席會議，以及國防部、NCC和中華電信全力協助本案，並裁示工程經費全部由NCC支援辦理。（編輯：李錫璋）1110224