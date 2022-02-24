清大開辦比鄰計畫 助烏克蘭返台學生不停學

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清華大學24日啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的大學部及研究所學生來清大短期學習交流，代理教務長巫勇賢表示，烏克蘭返台學生將可比照清大姊妹校學生，以交換生名義到清華修課，不必繳交學費。（清華大學提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）清華大學今天啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的大學部及研究所學生來清大短期學習交流，讓學習不因戰亂而中斷。

國立清華大學今天發布新聞稿指出，校長賀陳弘與即將於今年5月接任校長的高為元，共同發起「比鄰計畫」。賀陳弘說，對於在海外遭受困難的國人，盡最大可能伸出援手，讓台灣學子不因戰亂而停學。

清華大學教務長巫勇賢表示，烏克蘭返台學生將可比照清大的姊妹校學生，以交換生名義到清大修課，不必繳交學費。

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他表示，從烏克蘭返台學生，將可修讀清大所有大學部與研究所課程（含實驗、實作、體育等課程），成績及格即可獲發成績單；也可進實驗室進行專題研究或參與研究計畫，經指導教授評量合格，可獲發實習證明。

巫勇賢指出，大學部上週已開學，若有意願到清大短期研究學生，學校會先了解他們的修課方向，給予協助與安排。至於，無法返台的學生，也可免費修習清華大學的遠距課程。（編輯：李錫璋）1110224