陳時中：金門爭取復航小三通涉及談判 陸委會評估

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北24日電）商務客入境將在3月7日解禁，金門縣政府提出計畫盼爭取清明節期間小三通專案復航，指揮中心指揮官陳時中表示，小三通涉及問題相當複雜，正由陸委會評估當中。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回穩，各項防疫措施相繼鬆綁，金門縣府近日也向陸委會遞交計畫書，爭取清明節期間小三通專案復航。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，小三通牽涉的問題不只防疫，還有很多談判問題，主要由陸委會主責復航要件等相關評估，指揮中心最在意的是金門整體醫療量能或檢疫處所是否足夠，萬一出現疫情，該如何保障人民健康。

指揮中心3月7日起將開放商務客入境，但未開放小三通復航，遭國民黨立委質疑是雙重標準。

陳時中說，小三通只是一種交通方式，裡面牽涉到事情很複雜，因此交由陸委會評估，強調沒有什麼雙重標準，只有不同單位負責不同的事、做不同的考量，並做出最好決定。

因應防疫規定鬆綁，未來疫情警戒將每月滾動式檢討，不再分為1到3級，有媒體詢問，指揮中心開設層級是否也會調整；未來若是地方防疫強度高於中央，將有哪些因應方式。

陳時中解釋，指揮中心開設標準跟警戒標準不同，當國外有傳染病可能病例時，指揮中心就會1級開設，由疾管署長擔任指揮官，若國外疫情擴大且有入侵台灣可能將升2級，明確入侵台灣後就會開設3級。

陳時中說，至於疫情警戒則是指引，授權指揮中心防疫依循的方向，現在考量疫情警戒分級已不符Omicron變異株特性，才會做出改變。

陳時中指出，未來中央和地方的關係，還是回歸「傳染病防治法」授權，防疫期間規定應根據指揮官指示辦理，如果地方的規定僅小部分與中央衝突可談談，明顯衝突則以中央規定辦理。（編輯：陳清芳）1110224