9名台生仍留烏克蘭 部分撤往波蘭

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（中央社記者陳至中台北24日電）俄羅斯總統蒲亭今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，教育部統計，目前有9名台生在烏克蘭，其中2人計畫前往波蘭，1人留在烏克蘭東部，教育部尊重學生決定，會全力給予協助。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布對烏克蘭採取「特殊軍事行動」，台灣駐俄羅斯代表處教育組23日更新目前在烏克蘭12名留學生的最新狀況，其中3人已返台、1人在烏克蘭東部、1人在南部、7人仍留在首都基輔。

教育部表示，駐俄羅斯代表處已聯繫在烏克蘭所有僑民儘速離境，駐俄教育組同時正與留學生聯繫，轉知當地情勢發展，將提供必要的協助。

教育部國際及兩岸教育司長李彥儀今天接受中央社電訪表示，目前仍在烏克蘭的9名學生中，5人正前往較安全的烏克蘭西部，2人要前往波蘭。這些學生有交通途徑，且找到可接洽和居住的地方，或有朋友相助，相對較不擔心。

至於仍留在烏克蘭東部的學生，李彥儀表示，已不斷相勸，但學生表示儲備好物資，並就近找到可掩護的地方，沒有撤離當地的規劃。教育部尊重學生的決定，會持續關注、保持聯繫，並提供必要的協助。

李彥儀表示，學生堅持留在烏克蘭，主要還是擔心學業中斷，每個人判斷的基準不一樣，教育部能做的就是不斷說服和提供最新訊息，並尊重學生的想法。近來也不斷溝通，戰爭發生後，學業一定會被迫中斷，建議先返台避一避，或是盡量到戰事不會波及的地區。

至於將前往波蘭的學生，李彥儀表示，過去是由駐俄羅斯代表處協助烏克蘭國人，外交部今天已宣布駐波蘭代表處可兼轄烏克蘭領務，辦理護照核發、簽證等事宜，台灣也在華沙有教育組，會和前往避難的學生保持聯繫，提供相關協助。

因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，返台需負擔檢疫費用，是否影響學生返台意願。李彥儀對中央社說，學生考量點很多元，學業是最主要的考量，目前當地學校課程是否會受影響，資訊仍然混亂，如果學生有急難協助的需求，也可向駐外單位或教育部提出。

李彥儀提到，清華大學已表態願意提供留烏克蘭學生短期學習協助，教育部會將訊息轉知留學生，目前還沒接到學生有需求。

根據教育部統計，110學年度在台的烏克蘭籍學生有72人，但多數是華語中心的非學位生。李彥儀表示，會透過學校盡量安撫學生，讓他們平心靜氣繼續求學，如果擔心烏克蘭家人，也會請學校找尋管道協助聯繫。

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清華大學啟動「比鄰計畫」，歡迎自烏克蘭返台的學生到清大短期學習交流，讓學習不因戰亂而中斷。校方表示，是由即將接任校長、目前人在香港的高為元與現任校長賀陳弘聯繫提出，已透過教育部管道將訊息轉知烏克蘭留學生。

清大校方表示，之前就有「為公書院」的經驗，協助因COVID-19疫情暫時無法到國外就讀的學子。有準備留美學生暫時在清大住宿、上網路課程、參與實驗室專題和社團活動，也有在清大修一些實體課程。學校會根據學生的修課方向，盡量給予安排。（編輯：吳協昌）1110224