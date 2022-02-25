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台鐵待限速備援系統啟用 規劃取消雙人乘務

2022/2/25 12:57
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（中央社記者余曉涵台北25日電）普悠瑪事故後，普悠瑪號及太魯閣號改為雙人乘務以確保行車安全，台鐵局今天說，等限速備援系統經交通部核准啟用後，就規劃取消雙人乘務、恢復單人乘務。

普悠瑪事故後，台鐵局針對普悠瑪號及太魯閣號等傾斜式列車加派隨車機務員，這也是目前台鐵局採雙人乘務的2種電聯車。

由於限速備援系統逐步裝設，台鐵局也規劃未來將取消雙人乘務，台鐵局說，現有各種電聯車（包含各型通勤電聯車、3000型、普悠瑪號及太魯閣號等），本就設計為單人駕駛。

台鐵局指出，因普悠瑪事故後，普悠瑪及太魯閣等傾斜式列車加派隨車機務，隨車機務員的主要任務為，當列車ATP故障時，協助司機員共同確認號誌，避免超速行車。

台鐵局說，目前與中科院合作開發的限速備援系統已完成安裝在普悠瑪號及太魯閣號，並取得第三方獨立驗證單位（IV&V）認證，該系統可於ATP故障時防止司機員超速行車，降低人為疏失風險。

台鐵局強調，目前正辦理限速備援系統啟用程序中，等交通部核准後，將正式啟用限速備援系統，並規劃恢復普悠瑪號及太魯閣號單人乘務。（編輯：陳政偉）1110225

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