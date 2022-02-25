父親過世體悟飲食健康 小學生親繪午餐食材獲獎

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（中央社記者陳至中台北25日電）教育部推動飲食教育創意競賽，桃園市北門國小張姓學生，因父親過世體悟飲食健康的重要，親手繪製和搭配午餐菜色，計算各類營養素，獲得優良獎還受邀到廣播節目分享。

教育部今天發出新聞稿指出，國立教育廣播電台「校園健康筆記」節目將於26日晚間6時，邀請北門國小張姓學生一家分享親子健康飲食故事。

張姓學生的父親數年前因病過世，家人體悟到健康飲食的重要，他自己平時也會下廚，把對父親的思念化為一道道美味的佳餚。而每逢週末假日，和母親、弟弟一同上菜市場，一起挑食材、研究和製作料理，就是家人最快樂的時光。

張姓學生不只是喜歡做飯，菜色擺盤也很有想法，為了參與飲食教育創意競賽，他與家人一起研究每餐該有的營養素，手繪完成「狗博士的營養午餐解密」得獎作品，還實際做成餐點，與家人一同分享。

張姓學生的母親也分享，製作餐點的過程中，她會在旁引導，遇到問題一起思考和應變，陪伴及適時放手，就是讓孩子成長與獨立的祕訣。（編輯：陳政偉）1110225