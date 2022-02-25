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台灣燈會無人機展演被中斷 警將出動干擾槍淨空

2022/2/25 16:39
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）2022台灣燈會昨晚無人機展演遭目擊圖案不成形，高市府說明是遭刻意訊息干擾，目前仍在找干擾來源。針對今晚和之後的3場演出，市警局將出動電波干擾槍，打下闖入的無人機。

2022台灣燈會空中飛行主燈「聚光台灣．虎星高照」無人機展演，高雄市政府加碼在24至27日演出。但昨天演出到一半圖案不成形、難以辨識，令大家困惑「這是什麼？」、「小戴的殺球呢？」

高雄市長陳其邁上午接受媒體聯訪說明，市府經初步清查確認是有人刻意干擾無人機表演，已協請市警局、電信警察等協助調查，也呼籲民眾觀賞時，盡量開啟飛航模式減少不必要干擾。

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陳其邁說，無人機起飛前要經過很多包括電信訊號監測的測試，過程中也發現不同頻段的異常電信訊號，所以市府跟技術團隊忙到天亮，要確保接下來都能順利飛航。

高雄市政府警察局向中央社記者指出，針對剩餘3場無人機表演，市警局科技偵查隊、刑事局電偵大隊和NCC電信警察隊目前已介入調查干擾訊號來源，也已接收指示整備裝備，今晚7時將出動電波干擾槍淨空愛河上空，防止未經申請許可闖入的無人機。（編輯：郭諭儒）1110225

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