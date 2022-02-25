北市一天500元防疫旅館補助延長 截止時間視疫情

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市補助入境民眾一天新台幣500元的防疫旅館住宿費，原訂本月底截止，不過因應防疫政策鬆綁、入境人數可能增多，今天宣布政策延長，截止時間將配合入境檢疫政策滾動式調整。

台北市政府觀光傳播局表示，北市住宿補助原本至今年2月28日，因配合中央入境檢疫政策調整規劃，為持續鼓勵設籍北市的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家檢疫或隔離者落實防疫並自費入住北市防疫旅館，補助再延長，2月28日後符合資格者也可申請，截止時間將配合入境檢疫政策進行滾動式調整。

觀傳局表示，配合中央111年3月7日零時起入境檢疫政策調整，返台民眾居家檢疫天數由14天縮短為10天，以1人1戶為原則，如未符合檢疫條件，須入住防疫旅館。

觀傳局說，為提高防疫效果、鼓勵民眾入住防疫旅館，將持續提供補助，依符合條件之入住天數，按日補助新台幣500元，最高發放10天共5000元，每人在疫情期間以申請一次為限。

而針對3月7日相關政策調整前入住的民眾，將依符合條件入住之天數，按日補助500元，最高發放14天共7000元。（編輯：方沛清）1110225