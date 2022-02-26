有線電視寬頻業務激增 多元價格方案致勝

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（中央社記者蘇思云台北26日電）疫情推升民眾家用網路需求，有線電視去年寬頻業務也出現大爆發，主因是業者積極推出有線電視、寬頻、OTT等多元組合方案，不少民眾認為算下來「CP值很高」，大人小孩都能滿足需求。

有線電視戶數近年屢創新低，不過，根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，全國固網寬頻戶數到去年12月底約625萬戶，電信業市占率達63%仍為大宗。有線電視業者寬頻戶數從202萬戶增加到227萬戶，年增24.8萬戶，年成長12.2%，成長幅度明顯高於電信業者同期的5.2萬戶、成長率2.5%。

有線電視業者積極搶食寬頻大餅，其實跟業界推出多元價格方案有關，以中華電信光世代而言，1個月寬頻服務約在新台幣近1000元上下，大型有線電視系統官網可以看到，光纖上網加少量頻道700元有找，如果採用有線電視或是OTT（over-the-top）影音服務搭配寬頻，也有機會在千元內。

民眾謝先生去年改用有線電視的寬頻，他坦言，有線電視提供的寬頻，如果是光纖上網，體驗整體還可以，加上搭配有線電視服務，等於小孩、大人的需求都可滿足，算下來「CP值很高」。

不過，也有民眾認為，關鍵要看個人網路用量，加上有些地區有線電視並沒有提供光纖上網，如果對網路有重度需求，可能還是選中華電信較好。

業界分析，近年有線電視積極力推寬頻主要有2個原因。第一，鋪設光纖到府管線已投入一定成本，自然應該極大化使用效率，新增寬頻服務不僅邊際成本很低，又有機會拓展新客群。有一定規模的業者，寬頻業務對年度營收貢獻度可達2到3成。

業者觀察，第二，民眾現在對影音與網路需求很多元，業界以前很少單獨銷售寬頻服務，現在也推相關方案，「目的是先在使用者家裡卡位」，看準未來也有機會推其他加值服務。例如，透過少量加價方式提供OTT服務，或是推出智慧家庭整合方案等，都有機會延伸企業觸角，打造一條龍服務。

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業界表示，有線電視系統因為線路關係，主要提供既有經營區域民眾申裝寬頻服務，每家系統策略也不同。有業者希望維持戶數，寬頻服務可能願意用極低價競爭，但有的業者如果是獨家經營（也就是該區域只有一家系統業者），「價格就不會那麼殺」，比中華電信固網相對划算就有機會搶到用戶。

NCC官員則提醒，民眾如果跟有線電視業者簽署複合式合約，也就是一次購買有線電視與寬頻上網的組合服務，簽約務必留意條件，例如綁約2年、可能提供優惠折扣或贈品，民眾若後續想提前解約，可能要返回部分金額，或者是剩下月份要回歸原價計算等，締約時務必詳細審閱，避免日後出現爭議。（編輯：郭無患）1110226