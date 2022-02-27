高市府統計燈會破千萬人次 旅宿業開心迎人潮

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）台灣燈會明天將閉幕，高雄市政府指出，截至目前統計，累計參觀人次已破千萬，228連假住房率也達9成；不僅旅宿業開心迎接遊客，旗津商圈也一掃陰霾，人潮湧現。

2022台灣燈會在高雄舉行，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，加上228連假，吸引許多外地遊客造訪，高雄多處景點近日紛紛湧現人潮。

市府觀光局今天發布新聞稿表示，經統計，燈會參觀人次已破千萬，228連假住房率達9成，鄰近展區周邊飯店住房全滿，預估活動帶來經濟效益可望超過新台幣160億元。

觀光局表示，228連假參觀燈會的外縣市遊客逼近5成，以228連假首日為例，除鄰近的屏東、台南外，雙北、桃園遊客占10%，中部遊客占10%，讓高雄市的飯店住宿一房難求，旅館住宿近滿房。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿旅館集團總裁劉坤福對中央社記者表示，這次燈會辦得很成功，吸引大批外縣市遊客來高雄，很多旅館在228連假期間幾乎訂房全滿，對高雄觀光產業注入強心針，也盼接下來更多活動到高雄舉行。

旗津區1月爆發港區群聚疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中昨天與高雄市長陳其邁一起力挺商家，到旗津天后宮參拜，又進入海產店品嘗海鮮。

旗津昨天下午人潮逐漸湧現，今天遊客甚至比昨天還多，不少租賃車業者店內車輛都被租光，餐飲店家、攤商們也忙著招呼客人，榮景重現。

根據交通局統計，高雄昨天連假首日，燈會主要展區的駁二、衛武營等周邊車流較多，約比平常增加2成。今天國道1號楠梓、中正、九如等交流道車多，國道10號左營端至鼎金系統雙向車流也稍多，但車速大致正常。（編輯：陳仁華）1110227