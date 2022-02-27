高雄228草地音樂會台灣發光 輝映聲援烏克蘭行動

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）台灣燈會衛武營燈區今晚持續點上烏克蘭國旗的藍黃色光，與在衛武營前舉辦的228草地音樂會，民眾手持燭光排成台灣圖像，相互輝映。中鋼總部大樓今晚也點藍黃光聲援烏克蘭。

高雄市政府昨晚在2022台灣燈會的衛武營、愛河灣雙主場點上藍、黃色燈光，表達對烏克蘭的支持。今晚持續點光，而衛武營國家藝術文化中心戶外劇場大草坪也舉行「我們心中的那一道光」228草地音樂會，吸引上萬名觀眾參加。

高雄市文化局會後發布新聞稿表示，演出前，主辦單位邀所有觀眾舉著燭光，排成台灣島嶼的圖像，一起創造台灣發光的畫面，同時也與衛武營再次點亮的藍、黃光相互輝映。

從2014年起，高雄每年辦理228紀念音樂會，過去多於高雄市立美術館草坡上以草地音樂會形式舉行，今年在衛武營國家藝術文化中心戶外劇場大草坪舉辦。

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高雄市副市長史哲指出，228草地音樂會是高雄的傳統及堅持，對他而言，這也是燈會系列活動中最重要的一場活動，希望今晚大家帶著心中這道光與滿滿感謝、祝福及溫暖，繼續傳承台灣的勇敢與堅定。

位於高雄市前鎮區的中鋼集團總部大樓今晚也點上藍、黃光，中鋼表示，總部大樓今、明2天晚間會以發光二極體（LED）燈呈現象徵烏克蘭國旗的藍色及黃色，以表達聲援、支持烏克蘭，並譴責戰爭、祈求和平。（編輯：戴光育）1110227