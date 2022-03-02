教學訪問教師計畫開跑 助偏鄉師提升專業知能

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（中央社記者許秩維台北2日電）為協助提升偏鄉教師專業知能，教育部111學年度「教學訪問教師計畫」即日起至3月31日受理申請，鼓勵一般地區公立國中小優秀教師，前往偏遠地區學校進行教學訪問。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「教學訪問教師計畫」至今已邁入第6年，是少數以增進教師間教學經驗交流與傳承、協助教師專業增能的計畫；希望滿懷教育熱忱的老師們，透過長期陪伴與合作，在城鄉學校間激盪出教學火花，讓教育創造出更多新的可能。

於108及109學年度前往新北市貢寮國中教學訪問的台北市三民國中教師陳美伶，帶領受訪學校教師從日常課程共備開始合作，並梳理課程，串起不同領域的教案，設計出屬於貢寮在地的校本課程。

陳美伶表示，教學訪問的合作對象同為教師，教學本身具有很高自主性與專業性，如何把自身教學經驗帶給受訪學校，並符合受訪學校教師期望成長的方向，是尚未建立信任關係前所面臨的巨大挑戰。

另外，連續於109及110學年度擔任教學訪問教師的台中市潭陽國小老師張美智，則將美術教學專業帶進台南市新東國小及彰化縣羅厝國小。

張美智提到，在教學訪問期間，透過帶領受訪學校教師們翻轉視覺藝術課的刻板做法，進而建構基本技法教學概念，引導學生從生活上觀察、用手觸發思考，藉此啟發學生學習的能力。（編輯：陳仁華）1110302