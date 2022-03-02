東北風挾境外污染物 彰嘉金馬空氣品質拉警報

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（中央社記者張雄風台北2日電）環保署今天表示，東北季風增強帶來境外污染物，中南部地區位在下風處，污染物較易累積；截至上午10時，彰化、嘉義、金門和馬祖地區空氣品質已達紅色警示等級。

行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天截至上午10時，包含彰化二林、嘉義新港及金門、馬祖等地空氣品質達紅色警示等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署指出，今天東北季風增強，中國上海過去24小時PM2.5最高濃度達每立方公尺104微克，東北風將挾帶境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化；中南部地區位在下風處，污染物較易累積。

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環保署指出，花東空氣品質為「良好」等級；宜蘭為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部至雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級；馬祖、金門地區為「紅色警示」等級。

環保署說，明天至4日東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日東北季風再增強，6、7日受東北季風影響，中部以北空品區擴散條件好轉，雲嘉南以南仍易有污染物累積。（編輯：張芷瑄）1110302