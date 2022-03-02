基隆第4條快捷公車 中山線3日開通單程省20分鐘

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）基隆市第4條快捷公車中山線「1813D台北－基隆」明天開通，平日往返48班次、例假日32班次，尖峰時段20分鐘一班，基隆市長林右昌今天說，預計單程可省下約20分鐘。

林右昌在開通記者會上表示，基隆市過去的發展都是依附在港區，但隨著人口逐漸往外發展，很多大型社區出現在原本的偏遠區域，因此他一上任就與台北市長柯文哲商討包括城際快捷公車等議題，在交通部與台北市政府支持下，讓基隆市快捷公車進入台北的轉運站。

林右昌指出，1813D快捷公車路線途經中山二路及經國管理暨健康學院等，預計單程可以為中山區的民眾減少20分鐘通勤時間；至於現有的快捷公車「2088基隆女中（八斗子）－市府轉運站」已有1200萬的載客人次，而「1088四腳亭－松山」和「1579八斗子－台北」也都有120萬及188萬人次，有效分散市中心區的交通壓力，也讓市民更加便捷。

林右昌說，雖然地方對路線規劃還有很多建議，但希望讓這條路線先上路後再與交通部檢討修正，相信業者也會從善如流，把民眾的聲音和需求納入進一步規劃。

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市府交通處透過新聞稿表示，「1813D台北－基隆」路線由國光客運營運，起點為基隆車站，迄點為台北車站，沿途行經基隆市中山二路、中華路、文化路、復興路，利用中和路匝道上國道3號，經台北市忠孝東路至台北車站。

沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與台北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，平日往返48班次、例假日往返為32班次，尖峰時段發車間距為20分鐘一班，民眾可多加利用搭乘。（編輯：方沛清）1110302