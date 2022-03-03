職訓助女性換跑道 轉行精密機械發光發熱

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大學就讀餐飲管理系的小容畢業後投入餐飲業工作，卻遇上COVID-19疫情爆發，由於小容父親從事機械工作，她決定轉換跑道、參加勞動部職訓課程，考取技術士乙級證照，也至上市上櫃公司上班，在精密機械業發光發熱。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年3月3日

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）小容大學畢業後投入餐飲業工作，不幸遇到疫情爆發，她毅然決定轉換跑道、參加勞動部職訓課程，不但考取技術士乙級證照，也至上市上櫃公司上班，在精密機械業發光發熱。

一年一度的3月8日國際婦女節來臨，勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，現今越來越多領域都可看到許多傑出女性勇於接受挑戰，突破性別框架，小容就是其中一名。

小容從大學餐飲管理系畢業後就投入餐飲產業工作，民國109年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，觀光、休閒、餐飲等產業受到極大衝擊，不少業者吹起熄燈號，這讓小容重新思考自己未來的職涯發展規劃，興起轉換跑道學個一技之長的念頭。

由於小容父親從事機械工作，且曾在勞動部勞動力發展署所屬分署參加職業訓練，小容和家人討論過後，決定報名中彰投分署開辦的「精密機械班」，重新學習新的技術及知識。

受訓期間，小容雖非相關科系畢業，但她沒有因此而怯步，反而更認真學習，從完全陌生到能獨當一面操作機台，各項實習成績也有不錯表現，更於結訓前考取機械加工乙級證照，結訓後順利錄取進入大立光電股份有限公司就業，成功衝破機械產業屬於男性主場的天花板，飛往嶄新職涯人生。

勞動部勞動力發展署指出，近年來，女性參加水電、機電及機械等相關工業類職群比例漸增，越來越多女性投入以往被認定只有男性適合的工作職場，成功翻轉性別刻板印象與偏見。

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發展署表示，後疫情時代，全球景氣持續復甦，帶動國內就業市場活絡，發展署持續規劃辦理多元類別的職業訓練，積極協助失（待）業中的女性朋友提升專業技能、培養第二專長，儘速重返職場，去年已協助2萬7878人完成職前訓練，且近幾年訓後就業率都達80%以上。

發展署也提到，鼓勵民眾參加訓練學習就業技能，發展署會提供80%或100%的訓練費用補助，符合資格者還可於參訓期間領取職業訓練生活津貼，減輕學員參訓期間經濟壓力，歡迎有參訓需求民眾踴躍報名。（編輯：方沛清）1110303