鹿港慶端陽序幕曲 擲筊擇定5/8辦龍王祭

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鹿港慶端陽系列活動將由「龍王祭」揭開序幕，彰化縣長王惠美（前右3）4日到鹿港龍山寺請示，擲筊擇定5月8日辦「龍王祭」及龍舟下水典禮。中央社記者蕭博陽彰化攝 111年3月4日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）鹿港慶端陽系列活動都由「龍王祭」揭序幕，彰化縣長王惠美今天到鹿港龍山寺請示，擲筊擇定5月8日辦「龍王祭」及龍舟下水典禮，當天恰好是母親節及浴佛節，邀民眾度佳節。

鹿港慶端陽系列活動的序幕曲－「龍王祭」，王惠美、彰化縣議員兼彰化縣體育會龍舟委員會主任委員凃淑媚今天到鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」及龍舟下水典禮日期，最後擇定5月8日，當天適逢今年母親節及浴佛節。

王惠美致詞表示，今天是農曆2月2日，俗稱「龍抬頭」，經請示擇定5月8日（農曆4月8日）辦理「龍王祭」活動，屆時將請龍王尊神出廟，再到鹿港天后宮恭請水仙尊王上轎，遶境鹿港街道至福鹿溪進行隆重祭祀典禮，歡迎全國鄉親在端午連假到鹿港看龍舟賽、藝術節等。

根據彰化縣文化局資料，鹿港擁有中部唯一能舉行大型龍舟賽的河道，至今有40多年文化的「龍王祭」將為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。為讓龍舟賽順利舉行，每年賽前恭迎龍王尊神、水仙尊王遶境及前往競賽場地護持，保佑賽事平安圓滿，是全台特有的民俗儀式。

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文化局指出，鹿港慶端陽是全台最悠久且規模最大的端午節慶，將推出一系列精彩活動，以龍舟賽、民俗節慶、小鎮夜間置燈等方式歡慶端午佳節，活動有國際龍舟競賽、傳統戲曲表演、鹿港魯班公宴等。

文化局表示，鹿港原名鹿仔港，清朝乾隆50年至道光末年是發展全盛期，商船雲集、行郊林立，形成特殊人文地貌，走在鹿港小鎮彷彿穿越時空，縣府以鹿港為核心，整合周邊有形與無形文化資產，配合地方社團、組織融入慶端陽行銷，再現歷史榮景，打造鹿港為國際級觀光小鎮。（編輯：戴光育）1110304