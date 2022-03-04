國家職安獎報名起跑 獲獎職災費率減幅最多達2成

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）勞動部每年舉辦國家職業安全衛生獎選拔，配合勞工職業災害保險及保護法於5月上路，獲獎企業可獲得3年期間職災實績費率減幅最高可達2成的優惠，呼籲企業踴躍參加。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩指出，為鼓勵企業推行職業安全衛生工作，「111年國家職業安全衛生獎」評選活動將正式啟動，報名期間從即日起至5月31日截止。

許莉瑩說，國家職業安全衛生獎設有「企業標竿獎」、「個人奉獻獎」，與鼓勵型的「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」及「勞動健康特別獎」，其中「企業標竿獎」及「個人奉獻獎」設獎目的是為了樹立企業及個人學習典範。

而「中小企業特別獎」則是為鼓勵國內200人以下企業積極推動職業安全衛生，「傳統產業投資特別獎」是希望能鼓勵傳統產業挹注資源改善工作環境，「勞動健康特別獎」則是鼓勵企業促進勞工身心健康。

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許莉瑩也提到，勞工職業災害保險及保護法將於5月上路，其中企業的勞工保險職業災害保險實績費率須參採職業安全衛生的辦理情形，因此企業如果獲得國家職業安全衛生獎，可獲得3年期間職災實績費率減幅最高達2成的優惠。

許莉瑩指出，國家職業安全衛生獎辦理至今已有超過83家企業、18名個人獲獎並接受表揚，所有的優良事蹟都在勞動部職安署官網專區，供各界參閱，鼓勵企業踴躍報名。（編輯：陳政偉）1110304