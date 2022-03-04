大型重機考訓更便民 開放自排車型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

交通部專委李昭賢4日表示，3月起已開放大型重型機車訓練及考驗，可使用自動排檔車型，通過考驗者，駕照上會註記限駕自排車。（交通部提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）交通部3月起已開放大型重型機車訓練及考驗，可使用自動排檔車型，通過考驗者，駕照上會註記限駕自排車。

交通部專委李昭賢今天在例行記者會說明這項新措施，近年來國內外車廠陸續設計生產自動排檔車型的大型重機，3月1日起開放一般民眾可以使用二輪自動排檔大型重機訓練及考驗，也就是與汽車考照一樣，將可便利民眾以免打檔的自排大型重機考取駕駛執照。

交通部說，民眾如果需考領大型重機駕駛執照，需要經駕駛訓練後才能參加駕駛執照考驗，原本國內駕訓機構都是以一般手控離合器排檔的大型重機做為考訓用車，民眾反映汽車考照都可選考手排或自排，但大型重機僅限考打檔車，而自排大型重機已經相當普遍，不應限制民眾選考自排大型重機的權益。

交通部3月1日起已開放民眾使用二輪自排大型重機參加訓練及考照，考驗合格取得的駕駛執照，將註記駕照條件為B，也就是限駕自動排檔車輛。

交通部說，公路總局已完成相關實施前各項準備工作，包括盤點駕訓班實施量能初期已充足，每年約可訓練1萬人，教練車依規定冊報完成，並適時輔導駕訓班調整教練車數。

交通部統計，目前已取得大型重機執照的人數約22萬2000人，其中約有3萬多人是騎自排車型。（編輯：管中維）1110304