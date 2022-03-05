台東金曲培訓班發表創作 最年輕樂團平均不到15歲

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由台灣好基金會鐵花村音樂聚落舉辦的「金曲培訓班」，5日學員發表自創曲，第1組演出的「得拉樂團」是當中最年輕的樂團，平均年齡僅14.5歲，團員期待能為大家帶來最好的創作。中央社記者盧太城台東攝 111年3月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）由台灣好基金會鐵花村音樂聚落舉辦的「金曲培訓班」，今天學員發表自創曲，最年輕樂團平均年齡僅有14.5歲，全是台東小孩，創作曲中有部落的聲音也有年輕人的吶喊。

由文化部指導、台東縣政府文化處主辦、台灣好基金會鐵花村音樂聚落承辦的第3屆「綻放在台灣東岸的鐵花2.0金曲培訓班」，今天上午在鐵花村首次發表自創曲，台東縣長饒慶鈴出席欣賞演出，明天晚上同地點舉辦成果演唱會。

第1組演出的是「得拉樂團」，是當中最年輕的樂團，年紀最小僅13歲，平均年齡14.5歲，連續唱了3首自創曲，曲調和歌詞有部落的元素、也有年輕人的訴說，團員期待能為大家帶來最好的創作。

第2組演出的是以阿美族語創作的母子3人，母親為昔日奧運跆拳培訓選手。第3組演出的是辣妹組合，相當吸睛。

饒慶鈴說，這次的學員年紀最小的只有13歲，最大的則已年逾半百，在專業師資培訓下，做出自己人生的第1首歌，實在不簡單。這群來自台東各地的喜愛音樂朋友，有全職母親、也有租車行老闆，以及台東縣內國高中學生，共同的興趣是對流行音樂無可救藥的熱愛。

文化處長顏志光表示，課程結合學習、展演並完成合輯製作，提供台東喜愛音樂的朋友完整學習機會，更希望能從中挖掘出更具音樂天分及特質人才。「這是一件用心在地方扎根的計畫，樂見未來能從中尋得能代表台東流行音樂展演的新星」。

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承辦的鐵花村音樂聚落老師汪智博表示，這次培訓班去年11月開始，30名學員完成超過100小時專業流行音樂課程，包括詞曲創作、編曲、合聲、錄音、舞台展演等，至少完成1首自創曲，經由專業師資從中挑選出12首原創歌曲完成編曲及錄製作業和發表。

汪智博說，除了「金曲培訓班」外，鐵花村音樂聚落去年有20場演出，演出者包括知名樂團、金曲獎得主和入圍者；另外也到南迴等偏鄉部落巡迴演出，讓音樂進入偏鄉，希望為台東的音樂發展做出更多努力。（編輯：郭諭儒）1110305