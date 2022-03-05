閱讀比利時＠台南 介紹語言及族群文化

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（中央社記者張榮祥台南5日電）「閱讀比利時＠台南」系列活動在市立圖書館新總圖展開，比利時台北辦事處副處長高卓飛今天代表捐贈法語繪本和漫畫，且擔任電影放映會座談主講人，介紹比利時語言與族群文化。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市政府首度參與「台灣法語月」，3月在台南市立圖書館新總館辦理「閱讀比利時＠台南」系列活動。

高卓飛（Geoffrey Eekhout）今天南下代表比利時法語文化區國際關係總署（Wallonie-Brussels International）捐贈15本法語繪本和漫畫給台南市立圖書館，且擔任「比利時狂想曲」電影放映會座談主講人，介紹比利時豐富多元的語言與族群文化。

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台南市長黃偉哲表示，比利時享有世界繪本、漫畫王國美譽，每年出版許多高品質繪本、漫畫。他特別感謝比利時台北辦事處及比利時法語文化區國際關係總署鼎力支持「閱讀比利時＠台南」系列活動，不僅介紹比利時文化精髓，比利時捐贈繪本也將編入市圖館藏，且開放借閱。

「閱讀比利時＠台南」系列活動歷時1個月，包括靜態書展和旅遊節目介紹，陳列許多難得一見的法語繪本、漫畫，參觀者還能見到比利時台北辦事處提供的藍色小精靈玩偶。此外，12、19日下午2時將舉辦「藍色小精靈」及「丁丁歷險記」電影欣賞活動。（編輯：孫承武）1110305