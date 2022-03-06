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近5年學校生師比漸降 高中5年減2.6人減幅最大

2022/3/6 10:21
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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部最新統計顯示，110學年各級學校學生總數417.2萬人，比109學年減4萬人；近5學年高中以下學校生師比也逐年下降，以高中從16.4人降至13.8人減幅最大。

根據教育部資料，110學年幼兒園共6507所、國小2626校、國中734校、高中514校、大專149校；和109學年相較，幼兒園增60所，國小減5校、國中減3校、高中增1校、大專減3校，由於持續擴大幼兒教保服務公共化，公共化幼兒園近5年增加365所。

學生數方面，教育部指出，110學年各級學校學生總數417.2萬人，以國小119.1萬人最多，其次是大專118.6萬人；和109學年相較，學生總數減少4萬人（1%），以高中減少2.4萬人最多，僅國小增加1.7萬人。

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教育部表示，近5學年國高中平均每班學生數有逐年下降趨勢，高中從每班36.5降至31.5人，減少最顯著；近5學年高中以下學校生師比也逐年下降，高中從16.4人降至13.8人，減少幅度最多；以2019年資料和美國、日本、韓國、OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均相較，台灣的國中小生師比為各國最低，高中生師比僅低於美國。

進一步分析高中與大專選讀狀況，教育部提到，110學年高中生共58.6萬人，比105學年減少19萬人（24.5%），普通科學生占比由105學年的40.1%增至110學年的47.9%；110學年大專生共118.6萬人，比105學年減少12.4萬人，以就讀科技類學生占比（44.8%）居多。（編輯：陳仁華）1110306

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