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71歲以上可打公費肺炎鏈球菌疫苗 近20萬人受惠

2022/3/7 18:56
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（中央社記者江慧珺台北7日電）衛福部疾管署今天宣布，公費肺炎鏈球菌疫苗即日起擴大接種，先前未曾公費接種的71歲至74歲長者也適用，估計有19.6萬人受惠。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，為降低長者因感染肺炎鏈球菌，導致併發重症或死亡風險，自3月4日起，今年度公費23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗擴大提供滿71歲以上（1951年次（含）以前出生）、且滿65歲後未曾接種肺炎鏈球菌疫苗的長者適用。

疾管署副署長莊人祥告訴中央社記者，每年疾管署提供75歲長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，但去年流感季接種人數較往年減少，為讓疫苗更有效運用，故擴大開放71至74歲長者施打。

莊人祥說，因部分縣市已提供65歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，先前已公費接種者不需重複接種，估新制約有19.6萬人受惠。

疾管署統計，每年台灣約有近5萬名75歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，但去年流感季至今僅3.5萬人接種，較往年減少甚多，接種率僅41%。

疾管署指出，冬季為侵襲性肺炎鏈球菌感染症好發季節，今年度截至2月26日，國內累計22例確診，其中65歲以上長者占59.1%。

疾管署表示，侵襲性肺炎鏈球菌感染症可能引起敗血症、肺炎、腦膜炎等多種侵襲性疾病，嚴重時甚至可能致死，接種肺炎鏈球菌疫苗是最有效的預防方法。

疾管署提到，肺炎鏈球菌疫苗與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種間隔至少7天，和其他疫苗如流感疫苗等，可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。（編輯：張雅淨）1110307

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