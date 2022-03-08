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北市抽驗批發蔬果 蘿蔔包心白菜農藥殘留超標

2022/3/8 11:53
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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市市場處今天表示，北農抽驗批發市場進場蔬果，2月共106件產品農藥殘留超標，包含蘿蔔、包心白菜等，已通知供應業者停貨10天，加強檢驗違規農產品。

台北市政府市場處指出，為確保流通在大台北地區蔬果品質，台北農產運銷公司每個月會抽驗批發市場進場蔬果，以維護食品安全，經統計，2月抽驗970件蔬果，共106件產品農藥殘留超標，銷毀總重量9萬6718公斤。

北市市場處發布新聞資料表示，106件不合規定蔬果產品，主要品項為茼蒿、蘿蔔、包心白菜，經北農追查產品來源，供應人來自彰化縣、雲林縣、嘉義縣。

市場處指出，檢驗不合格農產品品項，北農已依批發市場供應人申請登記及管理要點，通知不合格供貨農民停止供應10天，若第2次違規停止供應一個月，第3次將廢止供應人資格。

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市場處表示，北農民國108年9月間已採質譜化學快檢檢驗進批發市場蔬果，20分鐘可檢出農藥種類及濃度，準確率達99%，並搭配實名制，在蔬果交易前，能迅速比對供應代號及身分資料，落實從通路端追蹤產地耕種農民，加強溯源管控。

市場處指出，北農去年12月增設第3部質譜儀，檢驗件數可自每年約1萬5000件提升至2萬件，大幅增加蔬果農藥殘留檢驗量能，確保流通在大台北地區食品安全。（編輯：李亨山）1110308

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