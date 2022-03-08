動物中心科普特展 透過隔離操作箱培育不同實驗鼠

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（中央社記者蘇思云台北8日電）國研院動物中心攜手國立公共資訊圖書館舉辦「空間的魔術師－隔離泡泡」特展，透過圖文說明，讓民眾了解如何透過隔離操作箱與微生物移植技術，產製用於不同科學應用的實驗鼠。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）廣泛影響民眾生活，也讓「隔離」一詞變得十分普遍。其實透過隔離控制疾病傳播外，相同的概念也可以運用在科學研究上。

科技部轄下國家實驗研究院今天發布新聞稿，國家實驗研究院國家實驗動物中心（國研院動物中心）和位於台中市的國立公共資訊圖書館（國資圖）合作舉辦「空間的魔術師－隔離泡泡」特展。

展出現場把隔離概念轉化成淺顯易懂的圖文，搭配影片說明、隔離操作箱實品展示和操作體驗，讓民眾一窺隔離泡泡創造的魔術空間和無菌實驗鼠在科學上的應用，展出期間為3月8日到6月26日，地點在國資圖總館2樓數位美術中心展出。

國研院表示，研究人員利用隔離操作箱在同一個動物飼育空間中打造出許多獨立的微型世界，這些小世界彼此不會互相影響，各自有獨立的空氣循環系統，有如一個個包住實驗動物的「大泡泡」。

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每個隔離操作箱乍看沒有不同，但其實肉眼看不見的微生物狀態大異其趣。國研院指出，運用隔離操作箱和微生物移植技術，可產製無菌、單一菌或已知菌相的實驗鼠，將複雜的腸道菌生態變成可控因子，提供研究人員從零開始逐步探究微生物角色的工具，釐清不同微生物影響人類身心健康的角色。

國研院指出，隔離操作箱技術需要經過長時間訓練，除了建置、維持泡泡的微生物等級需要嚴密的管控之外，透過連接在本體的手套進行動物飼育、換籠，甚至是執行試驗，是非常不簡單的工作。展場除了可以看到運用在特殊菌相動物試驗的隔離操作箱，民眾還可以親身體驗透過工作手套在魔術空間內操作的動作。（編輯：張均懋）1110308