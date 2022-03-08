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貝里斯籍貨輪台東外海擱淺 航港局：無污染疑慮

2022/3/8 13:25（3/8 14:00 更新）
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一艘貝里斯貨輪8日擱淺在台東外海。中央社記者盧太城台東攝 111年3月8日
一艘貝里斯貨輪8日擱淺在台東外海。中央社記者盧太城台東攝 111年3月8日
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（中央社記者余曉涵台北8日電）貝里斯籍UNIPROFIT貨輪今天上午擱淺在台東外海，航港局說，船上人員均平安、無環境污染。

一艘貝里斯籍貨輪疑似失去動力擱淺台東富岡港岸邊，海巡署東區分署表示，船上16人沒有立即危險，航港局等單位已經成立應變中心處理。

航港局發出新聞稿表示，貝里斯籍UNIPROFIT貨輪因舵機故障，於台東富岡漁港外海擱淺，船上共16名船員（11名大陸船員、5名印尼船員），計載有149只20呎貨櫃（皆為鋼材），船上殘油計399.5噸（重油328.7噸、柴油55.4噸、滑油15.4噸），目前船員均安、船體無破損及無油污外洩情形。

航港局說，接獲通報後立即成立應變小組早上11時30分召開第一次緊急應變會議。

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航港局說，收到船失去動力訊息後，立即聯繫船舶所有人及P&I保險公司依照商港法盡速辦理船舶拖帶，並通知船長關閉油櫃閥門，請海巡署協助監控海面油污，請海洋保育署盤點及整備油污處理物資，如船員欲上岸請台東縣政府依防疫規定辦理。

航港局表示，預計下午4時在現場召開第二次應變會議，要求船東及P&I保險公司應於海象較佳時立即前往現場拖救。（編輯：張芷瑄）1110308

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