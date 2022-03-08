國際婦女節 新住民網紅暢談在台築夢歷程

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）因應國際婦女節，移民署「新住民家庭教育暨法令宣導」課程今天特別邀請新住民、網紅「胡辣湯姐姐」開講，暢談她一路拍攝、分享在台生活影片並蛻變成YouTuber的築夢歷程。

移民署今天發布新聞稿表示，每年3月8日為國際婦女節，為鼓勵新住民勇敢走出自我、在台創造新人生，北區事務大隊台北市服務站今天舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，並邀來自中國河南省的新住民、網紅「胡辣湯姐姐」擔任講師暢談心路歷程。

「胡辣湯姐姐」婚前曾在中國上海、蘇州從事人資工作，移民署說，她經朋友介紹結識赴陸工作的先生，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，兩岸結婚困難重重，她終於在去年3月抵台。

同時，「胡辣湯姐姐」在台入住隔離飯店期間，將自己的隔離過程拍攝影片和剪輯，同時學習如何營運YouTube頻道並命名為「胡辣湯姐姐在台灣」，一步一步建構自己的夢想。

「胡辣湯姐姐」表示，胡辣湯為河南的特色餐點，類似台灣的「酸辣湯」，自己來台體驗截然不同的生活方式，以此取名也是提醒「不能弄丟自己」。

從人力資源管理工作轉換成YouTuber，「胡辣湯姐姐」坦言追夢過程不易，從初期的規劃腳本、影片大綱、錄製收音、邀請來賓、訪談大綱和剪接後製等，全都一手包辦，曾有支影片耗時40小時才完成，但透過影片分享在台感受到的生活美好事物，是自己最大的成就感。

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移民署說，今天課程也安排「胡辣湯姐姐」和新住民姊妹們共同手作紙藝花束，將花紙拼貼成五彩繽紛的花朵，並手寫卡片祝福語，做為祝賀自己婦女節快樂的禮物，勉勵大家勇於嘗試，期許蛻變成自主自立、在台走出一片天的新國力「女神」。

北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，為鼓勵新住民參加技術士技能檢定取得證照，希望透過辦理「110學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」，增加社會競爭力及減輕家庭生活負擔，報名期間自即日起至3月14日止。（編輯：李亨山）1110308