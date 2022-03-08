更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵無障礙型自動售票機 6月前65車站完成裝設

2022/3/8 16:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵局今天表示，台鐵新型自動售票機的無障礙型已經陸續在樹林等車站裝設啟用，預計6月前將在全台65個車站完成無障礙型售票機安裝啟用。

台鐵局在全台156個車站陸續設置432部新一代自動售票機，其中308部為一般型，124部為無障礙型，第一批次交付一般型144部，已經在台北、台中、高雄及花蓮等38個車站安裝並營運啟用。

為了服務身障旅客，台鐵局營業科長陳榮彬今天在例行記者會中表示，第2批次144部自動售票機已經陸續開始裝設，其中77部為無障礙型自動售票機，將陸續在全台65個車站裝設，預計6月以前完成啟用。

陳榮彬說，無障礙型自動售票機的操作介面平台較低，操作空間也有加寬，操作螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅旅客方便操作，另外具備零錢多枚投功能，旅客可以將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口後，機器可自動數幣及找零，服務更友善。

陳榮彬指出，預計明年2月以前完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。（編輯：黃世雅）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族