台鐵無障礙型自動售票機 6月前65車站完成裝設

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（中央社記者余曉涵台北8日電）台鐵局今天表示，台鐵新型自動售票機的無障礙型已經陸續在樹林等車站裝設啟用，預計6月前將在全台65個車站完成無障礙型售票機安裝啟用。

台鐵局在全台156個車站陸續設置432部新一代自動售票機，其中308部為一般型，124部為無障礙型，第一批次交付一般型144部，已經在台北、台中、高雄及花蓮等38個車站安裝並營運啟用。

為了服務身障旅客，台鐵局營業科長陳榮彬今天在例行記者會中表示，第2批次144部自動售票機已經陸續開始裝設，其中77部為無障礙型自動售票機，將陸續在全台65個車站裝設，預計6月以前完成啟用。

陳榮彬說，無障礙型自動售票機的操作介面平台較低，操作空間也有加寬，操作螢幕位置也較一般型低，可讓使用輪椅旅客方便操作，另外具備零錢多枚投功能，旅客可以將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口後，機器可自動數幣及找零，服務更友善。

陳榮彬指出，預計明年2月以前完成全線432部新型自動售票機汰舊換新作業。（編輯：黃世雅）1110308