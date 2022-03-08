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波蘭提供美米格-29助烏抗俄 美國防部：恐行不通
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婦女節學習以色列近身格鬥術 保護自身安全

2022/3/8 20:49（3/9 10:44 更新）
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駐台北以色列經濟文化辦事處與薛智偉猶太社區中心合作舉辦近身格鬥術，近百位女性報名參加學習自保。（駐台北以色列經濟文化辦事處提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月8日
駐台北以色列經濟文化辦事處與薛智偉猶太社區中心合作舉辦近身格鬥術，近百位女性報名參加學習自保。（駐台北以色列經濟文化辦事處提供）中央社記者王慶剛傳真 111年3月8日
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（中央社記者王慶剛台北8日電）駐台北以色列經濟文化辦事處與薛智偉猶太社區中心合作，於3月8日國際婦女節，共同規畫以色列近身格鬥術工作坊，邀請專業以色列教練，教授婦女實用的近身格鬥術，近百女性民眾報名參加活動，學習透過肢體動作來保護自己。

駐台北以色列經濟文化辦事處今天透過新聞稿表示，近身格鬥術（Krav Maga）是以色列國防軍採用的自衛和近戰格鬥術，可以有效應對各種危險環境。

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駐台北以色列經濟文化辦事處表示，防身術教官提到，通常遇到緊急狀況時，人們直接反應分為三種F : 愣住（ Freeze）、跑走（ Flee）、 反擊（ Fight）。 以色列近身格鬥術Krav Maga 主要是將防禦和進攻結合在一起使用，保護使用者免受生命的威脅。 在這次工作坊中模擬不同的危險情境下，教導女性如何快速反擊。

以色列駐台公共事務組主任柯海瀾（Galit Cohen）說，很高興在重要且有意義的婦女節，向台灣的婦女介紹以色列防身術。女性可以透過學習簡單而有效的技巧，來保護自己。（編輯：林興盟）1110308

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