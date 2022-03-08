婦女節學習以色列近身格鬥術 保護自身安全

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（中央社記者王慶剛台北8日電）駐台北以色列經濟文化辦事處與薛智偉猶太社區中心合作，於3月8日國際婦女節，共同規畫以色列近身格鬥術工作坊，邀請專業以色列教練，教授婦女實用的近身格鬥術，近百女性民眾報名參加活動，學習透過肢體動作來保護自己。

駐台北以色列經濟文化辦事處今天透過新聞稿表示，近身格鬥術（Krav Maga）是以色列國防軍採用的自衛和近戰格鬥術，可以有效應對各種危險環境。

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駐台北以色列經濟文化辦事處表示，防身術教官提到，通常遇到緊急狀況時，人們直接反應分為三種F : 愣住（ Freeze）、跑走（ Flee）、 反擊（ Fight）。 以色列近身格鬥術Krav Maga 主要是將防禦和進攻結合在一起使用，保護使用者免受生命的威脅。 在這次工作坊中模擬不同的危險情境下，教導女性如何快速反擊。

以色列駐台公共事務組主任柯海瀾（Galit Cohen）說，很高興在重要且有意義的婦女節，向台灣的婦女介紹以色列防身術。女性可以透過學習簡單而有效的技巧，來保護自己。（編輯：林興盟）1110308