烏克「蘭」力挺烏克蘭 台灣蝴蝶蘭噴染黃藍色

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農委會主委陳吉仲8日在臉書表示，有業者用奈米噴染技術將雪白蝴蝶蘭染上烏克蘭國旗藍黃色，聲援烏克蘭。（圖取自facebook.com/ChiChung.agri）

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）農委會主委陳吉仲今天在臉書撰文表示，台灣蘭展將屆，有蘭花業者用奈米噴染技術，將雪白蝴蝶蘭染上烏克蘭國旗藍黃色，化為烏克「蘭」，總統蔡英文用以布置，表達聲援烏克蘭。

俄烏戰爭之際，陳吉仲今天以「台灣蘭花美不勝收，烏克『蘭』力挺烏克蘭」為題在臉書貼文，強調蔡總統也將這盆蘭花布置在總統府，除表達對國產蘭花的支持，更傳達相挺烏克蘭之意。

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陳吉仲並說，國產蘭花是台灣農業貿易最重要的產業之一，行銷世界63國，光是蝴蝶蘭去年就外銷1萬4020公噸，出口值將近新台幣45億元。儘管因疫情影響面臨不小的挑戰，但在獎勵外銷政策全面支持下，台灣蝴蝶蘭去年外銷量及外銷值分別比前年成長8.5％及14.7％。

他也提醒國人，世界三大蘭展之一的「台灣國際蘭展」，3月26日到4月5日在台南後壁的「台灣蘭花生物科技園區」盛大舉辦，齊聚國內首屈一指的蘭花業者參展，呈現台灣絕美的各式蘭花，呼籲大家前往走走。（編輯：陳清芳）1110308