高雄鳳梨外銷日本暢旺 今年數量估將成長3倍

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高雄市政府農業局統計，民國111年高雄鳳梨產季2月起至今，輸日外銷量近1000公噸，已接近110年的全年銷量，預估今年銷量將成長3倍。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月9日

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄鳳梨銷日，即使價格比菲律賓高，在日本市場仍大受歡迎。高雄市政府農業局統計，今年高雄鳳梨產季2月起至今僅1個多月時間銷日已近1000公噸，預估今年銷量將成長3倍。

台灣鳳梨去年初無預警遭中國禁止輸入，讓鳳梨產業不得不調整腳步。高雄市農業局也積極媒合貿易商，協助開拓外銷市場。

高雄市農業局今天發布新聞稿指出，自今年2月鳳梨產季以來，高雄鳳梨銷日暢旺，今年預計輸日簽訂果園面積達136公頃，較去年78公頃大幅成長；2月至今，輸日外銷量近1000公噸，已接近去年的全年銷量，預估今年銷量將成長3倍。

外銷業者表示，高雄鳳梨價格雖是菲律賓鳳梨的2倍，但因果肉細膩、甜度高、果芯可食等優點，在日本市場很受歡迎。

農民團體指出，近日幾波寒流導致果實成熟速度放緩，再加上日本市場訂單踴躍，今年鳳梨產地價較去年略漲，但產地交易仍然火熱。

高雄市農業局長張清榮表示，目前高雄鳳梨已成功將外銷市場由中國轉移至日本，農業局也協助開拓韓國、加拿大等市場，同時協助提升農民團體冷鏈、加工設備等，全面升級鮮果外銷品質，讓今年高雄鳳梨外銷暢旺。（編輯：戴光育）1110309