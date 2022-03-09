馬偕來台150年 中華郵政發行紀念郵票

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為感念馬偕來台150週年對台灣的奉獻，中華郵政公司特以肖像為題材發行紀念郵票小全張，9日在台灣基督長老教會淡水教會禮拜堂舉辦郵票發行典禮，場面隆重。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）為感念馬偕來台150週年對台灣的奉獻，中華郵政公司特以肖像為題材發行紀念郵票小全張，淡水教會牧師鄭浚豪表示，馬偕對台灣有愛與認同，是一生歡喜的地方和家。

中華郵政今天在台灣基督長老教會淡水教會禮拜堂舉辦郵票發行典禮，吸引各界人士參與，現在不僅有銅管演奏聖詩曲目，以及吟唱聖詩及祝福祈禱，表達對馬偕的感念。

在中華郵政公司總經理江瑞堂主持，包括桃園市長鄭文燦、立法委員洪孟楷、中華民國無任所大使林佳龍、加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹、台灣基督長老教會總會議長徐信得、北部台灣基督長老教會大會議長林維道及淡水教會牧師鄭浚豪等人共同為郵票揭幕。

江瑞堂表示，馬偕為加拿大長老教會首任海外宣教師，1872年3月9日下午3時抵台並把淡水當做傳教及醫療教育基地，設立教會及創辦「滬尾偕醫館」，以及設立「理學堂大書院」，也就是俗稱的「牛津學堂」，後來演變成真理大學，還興建「淡水女學堂」，在台灣現代化的過程做出重要貢獻。

芮喬丹表示，馬偕150年前來台，以傳教及牙醫身分對台灣社會及認同做出重大貢獻，也是加拿大和台灣友誼的開始。

林佳龍表示，他在交通部長任內，2020年11月參加淡海輕軌通車時曾參觀教會並得知教會希望在馬偕來台150週年時能有紀念郵票，因此，他就和中華郵政公司討論確定。

他表示，很感恩馬偕來淡水宣教行醫辦學，還對台灣地質和民俗文化進行調查及保存，台灣近代史多是由馬偕開始。長老教會更是台灣民主化過程占有重要性。馬偕一生奉獻台灣，如今則透過郵票，把馬偕的愛與希望寄到世界各個角落，「Taiwan can help」就是發揮馬偕精神，讓台灣能對世界做出貢獻。

鄭文燦表示，馬偕已成為台灣歷史的一部分，創建北部長老教會，也是台灣現代化重要奠基者，用台語佈道也創造了台灣新的認同，以及成為長老教會很重要的傳統。

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鄭浚豪表示，馬偕1872年3月9日下午3時抵達淡水，開啟台灣的宣教，設立了第一間的淡水教會，馬偕在日記上說「我心激動，這是我所等待的地方」，在150年來，馬偕用愛與認同，把台灣看成一生歡喜的地方及最後的家，感謝大家一起來見證上帝的恩典。

中華郵政新聞稿表示，特以馬偕肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案，發行「馬偕來台150週年紀念郵票小全張」1張，內含面值新台幣28元郵票1枚。（編輯：李錫璋）1110309

為感念馬偕來台150週年對台灣的奉獻，中華郵政公司特以馬偕肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案，發行「馬偕來台150週年紀念郵票小全張」。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日

為感念馬偕來台150週年對台灣的奉獻，中華郵政公司特以馬偕肖像為題材，發行紀念郵票小全張，淡水教會牧師鄭浚豪（圖）9日出席郵票發行典禮致詞。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日

為感念加拿大傳教士馬偕來台150週年對台灣的奉獻，中華郵政公司特以馬偕肖像為題材，發行紀念郵票小全張，加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（圖）9日出席郵票發行典禮致詞。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日