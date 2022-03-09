猩猩釣食白蟻樹枝贈唐獎 珍古德：人類動物沒絕對界線

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唐獎第4屆永續發展獎得主珍古德（Jane Goodall），近日將西元1960年在非洲首次看見野生猩猩「釣食」白蟻的樹枝，贈送給唐獎基金會珍藏。（唐獎提供）中央社記者陳至中傳真 111年3月9日

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（中央社記者陳至中台北9日電）唐獎第4屆永續發展獎得主珍古德，近日將1960年在非洲首次看見野生猩猩「釣食」白蟻的樹枝，贈送給唐獎基金會珍藏。這樹枝證明動物也能使用工具，與人類之間沒有絕對的界線。

唐獎基金會今天發出新聞稿指出，近期收到第4屆唐獎來自7國8得主贈送的珍貴禮物，每一項禮物都深具意義，將於之後舉辦的唐獎榮耀展中展出。

珍古德（Jane Goodall）是國際知名的靈長類動物學家，創立「國際珍古德協會」，推動全球野生動物保育和環境教育。唐獎基金會於2020年頒給她「永續發展獎」，肯定其研究的開創性發現，足以重新定義人類與動物的關係，以及她終身在環保工作上的奉獻。

珍古德近日回贈唐獎基金會一項珍貴的禮物，是她於1960年於非洲岡貝國家公園首次看見野生猩猩David Greybeard「釣食」白蟻的的樹枝。

珍古德透過唐獎基金會解釋，過去科學家以為人類是唯一有能力使用工具的生物，只有人類具有個性、心智與情緒。但隨著科學演進，現在大家越來越瞭解，人類和動物沒有絕對的界線。

珍古德指出，許多動物會使用工具，甚至有些動物還能製作工具，David Greybeard的樹枝就是一個證明。她將這項珍貴的收藏贈給唐獎基金會收藏，並親筆寫下一小段說明文字，告訴大家：「看來，人類還有很多要學。」

唐獎基金會近來也陸續收到得主們贈送的禮物，例如生技醫藥獎得主、免疫學家馬克．費爾德曼（Marc Feldmann），便贈送了一對澳洲原住民的木製長矛，除代表著在澳洲長大的背景，也隱喻他成功找到好的治療標靶。

法治獎得主、實現正義：法律、正義暨社會中心 （Dejusticia：The Center for Law, Justice and Society）則回贈唐獎極富特色的天然編製吊床、編織包、以及一塊由當地婦女一針一線編織、刺繡的手工織布，上頭的繽紛圖案記錄了Dejusticia捍衛哥倫比亞人權與環境的許多事蹟，也包括獲頒唐獎殊榮在內。

至於漢學獎得主王賡武，則是贈送他2009年獲頒的劍橋大學榮譽博士學位證書復刻版，上頭有已故英國菲利普親王親筆簽名。

唐獎基金會執行長陳振川表示，得主贈送的每件禮物都獨一無二、饒富意涵，有的曾啟發得主、紀錄得主一生的經歷，有的具有特殊情感，或與得主的研究突破有關。珍古德1960年對黑猩猩可製造工具的發現，便改寫了人類與動物關係的研究。

第4屆唐獎榮耀展目前正在高雄的國立科學工藝博物館展出，而近來新收到的得主禮物，預計在下屆榮耀展中正式展出。（編輯：陳政偉）1110309